Vende cocaina a Prato, i carabinieri lo arrestano

I carabinieri di Montemurlo, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, anche per la verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, hanno arrestato un pusher nigeriano senza fissa dimora con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato sorpreso e bloccato nei pressi di via Veneto a Prato subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un giovane acquirente pratese, quest’ultimo segnalato alla Prefettura di Prato quale assuntore. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Prato in attesa del rito direttissimo.

Nei confronti dei due giovani è scattata anche la sanzione per aver lasciato il proprio domicilio in assenza dei motivi ammessi dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la prevenzione del contagio del covid19.