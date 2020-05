Emporio Civico Pontedera, è possibile chiedere aiuti alimentari

Da oggi, domenica 17 maggio, e fino a venerdì 22 maggio compreso, è di nuovo attiva la piattaforma on-line attraverso cui richiedere gli aiuti alimentari concessi attraverso l'Emporio Civico del Comune di Pontedera. Questa misura sarà rivolta a coloro che non hanno mai richiesto questa tipologia di supporto nei mesi precedenti. "Vogliamo dare una risposta – ha commentato l'assessore al sociale Carla Cocilova - alle necessità irrisolte del maggior numero di cittadini possibile. Oltre allo stato di emergenza vissuta nei mesi di chiusura, anche in queste settimane sono molte le persone che ci contattano perché magari fino ad oggi hanno fronteggiato la situazione con mezzi propri, ma ora non riescono più ad andare avanti. E' importante che tutti abbiano le stesse possibilità di accesso agli aiuti e per questo motivo abbiamo ampliato il servizio".

Nella scorsa settimana infatti lo spazio di distribuzione dell'Emporio Civico è stato raddoppiato per rispondere con più velocità alle esigenze delle famiglie: oltre al punto di via Fratelli Bandiera è stato allestito un altro spazio in via Don Mazzolari, nella zona de La Bianca. Qui i cittadini che hanno fatto richiesta possono fare la spesa in base ai punti loro assegnati e ricevere una quota in buoni spesa.

Al momento sono 1500 le domande pervenute, di queste 122 non sono state accettate per mancanza dei requisiti, confermando come per l'Amministrazione Comunale di Pontedera l'accesso al cibo sia un diritto da garantire su larga scala, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo.

Le persone che hanno ususfruito di un primo e di un secondo accesso verranno contattate a partire dalla prossima settimana per verificare se ancora permangono in uno stato di necessità oppure se sono tornati ad essere autonomi dal punto di vista alimentare. La piattaforma online, dove presentare domanda, è reperibile sul sito del Comune di Pontedera e, a partire da lunedì 18 fino a venerdì 22, sarà attivo il numero di telefono 347.0712191 che risponderà dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

"Un ringraziamento particolare – conslude l'assessore Cocilova - va anche alle tante associazioni che in queste settimane hanno fatto raccolta e distribuzione alimentare; una rete che ha saputo dare risposte concrete alle persone nel segno della solidarietà e dell'aiuto reciproco e che, mai come oggi, assume un valore enorme".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa