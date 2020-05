Domenica 17 maggio, la “Macchina delle parole” di Elisa Bagni ed Eleonora Nava a Panzano e a Greve in Chianti

Una temporanea evasione per i nostri pensieri, da tante settimane concentrati solo sulle difficoltà che questo virus ci ha portato

Considerato che, proprio a causa dell’emergenza covid19, sono ancora limitate le possibilità di convivialità e di condivisione di aree gioco e tempo libero, l'idea dell’Associazione culturale Tiravento è quella di un piccolo, e ci auguriamo intenso, momento di solidarietà e sostegno sociale a favore dei bambini e di tutta la nostra comunità.

Domenica 17 Maggio 2020 la “macchina delle parole” passerà per le vie di Panzano dalle 10.00 alle 11.30 e per quelle di Greve in Chianti dalle 11.30 alle 13.30 circa.

L’iniziativa è stata introdotta con una videostoria - disegni e voce narrante - realizzata da Elisa Bagni ed Eleonora Nava che racconta la situazione di isolamento da un punto di vista insolito e poetico (https://www.facebook.com/associazionetiravento/videos/239651937345493/).

E domenica 17 maggio, la macchina delle parole uscirà dal mondo virtuale per manifestarsi in quello reale, annunciato da musica e clacson e che potrà essere goduto, a distanza, affacciandosi alla porta di casa, alle finestre o sui balconi.

Una macchina che, come una fantasiosa fabbrica di buone parole, regalerà non solo storie ma anche una temporanea evasione per i nostri pensieri, da tante settimane concentrati solo sulle difficoltà che questo virus ci ha portato.

L’appuntamento, promosso dall'Associazione culturale Tiravento, che invita tutti i cittadini a tenere dritte le orecchie dritte per assistere al passaggio dell’auto vicino a casa propria.