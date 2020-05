Entrano in casa per rubare, ma svegliano il proprietario: arrestato uno dei due ladri

La polizia di Pisa è riuscita ad arrestare uno dei due malviventi che hanno compiuto un'effrazione in un'abitazione per rubare. Il residente era stato svegliato dai rumori dei due ladri attorno alle 7 di mattina. La polizia, allertata dall'uomo, ha arrestato con il suo aiuto un 25enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine. L'altro complice sarebbe riuscito a fuggire con 2 cellulari come bottino. Secondo quanto accertato, i ladri sarebbero riusciti a introdursi nella casa attraverso una porta secondaria che non era chiusa a chiave.