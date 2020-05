Riaperture, a Pescia basta una comunicazione al sindaco per estendere gli orari

A Pescia basterà una comunicazione al sindaco per ampliare l’orario di apertura delle attività. Giurlani “Sosteniamo la ripartenza, basterà solo osservare le regole”

Con l’importante possibilità di ampliare gli orari di apertura, con una semplice comunicazione al comune e il rispetto delle regole, riaprono molti negozi e attività di Pescia.

Di questo è molto soddisfatto il sindaco Oreste Giurlani, che proprio venerdì aveva sollecitato con un appello pubblico e una lettera il governatore Enrico Rossi ad autorizzare la riapertura di tutte le attività chiuse in questa quarantena da coronavirus.

“Pur con tante difficoltà dovute alle comunicazioni ufficiali arrivate in serata, possiamo annunciare che anche a Pescia potranno riaprire le attività ancora chiuse- commenta il sindaco Giurlani-. Da parte nostra vogliamo aggiungere che , con una semplice comunicazione al comune, potranno essere modificati gli orari di apertura, per consentire una adeguata organizzazione del lavoro e lo scaglionamento della clientela. Ovviamente vigileremo sul rispetto delle norme sanitarie e sulle regole esistenti, ma ci auguriamo che questa spinta possa permettere a tanti operatori e tante famiglie di vedere un po’ di luce in questo momento molto buio. Mi fa piacere che bar , ristoranti , pasticcerie , pizzerie , pub, parrucchieri, estetiste e commercio al dettaglio possano riaprire, secondo le linee d’indirizzo approvate dalla conferenza stato -regioni e allegato al dpcm”.

Fonte: Comune di Pescia