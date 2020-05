Riaperture, Falorni: "La forza di Castelfiorentino siamo noi"

“Andiamo a far vivere a Castelfiorentino, a manifestare alle nostre attività la nostra gratitudine per aver resistito fino a oggi. Sarà lì che manifesteremo il nostro affetto per il nostro paese: se Castelfiorentino potrà continuare a essere una Comunità viva lo decideremo sempre noi, con i nostri comportamenti. La forza di Castelfiorentino siamo noi”. Queste le parole con cui il Sindaco, Alessio Falorni, ha concluso la sua diretta “social” di ieri sera, nel corso della quale sono state illustrate le novità del secondo step della “fase due”, la riapertura di quasi tutte le attività che comportano contatti diretti con il pubblico a partire da Lunedì 18 maggio.

Una fase che occorrerà affrontare – come ha rilevato ieri sera il presidente del Consiglio Conte, “con fiducia, ma anche con grande senso di responsabilità”, rispettando il distanziamento sociale di almeno un metro e l’uso della mascherina (una misura che serve a tutelare la salute degli altri, oltre quella di noi stessi).

Esaminiamo nel dettaglio tutte le novità che accompagneranno la nostra vita quotidiana a partire da lunedì.

SPOSTAMENTI – All’interno della propria regione di residenza, libertà di movimento senza autocertificazione, sia pure mantenendo la distanza di sicurezza e l’uso della mascherina nei luoghi chiusi, nonché in quelli aperti, laddove non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza. Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi anche nelle altre regioni, con buone probabilità in quelle dove sussiste un rischio epidemiologico equivalente rispetto a quella di provenienza.

APERTURA ATTIVITA’ - Da Lunedì 18 maggio riapriranno quasi tutte le attività: negozi, parrucchieri, estetisti, ristoranti e bar, strutture ricettive. Dal 25 maggio anche le palestre. Infine dal 15 giugno anche teatri e cinema.

MISURE COMUNI PER TUTTE LE ATTIVITA’: adeguata informazione sulle misure di contenimento, distanziamento sociale di almeno un metro, uso della mascherina, messa a disposizione dei clienti dei prodotti igienizzanti. Facoltativo: rilevamento temperatura corporea.

RISTORAZIONE – Obbligatoria la prenotazione del tavolo. Le misure di distanziamento previste sono di un metro di distanza tra persona a persona (tra cliente e cliente). Laddove non può essere garantita la distanza qusta può essere sostituita da barriere (di plexiglass o altro). La consumazione a banco viene consentita a distanza di un metro di distanza. In nessun caso è possibile la consumazione a buffet. Il personale di servizio deve usare la mascherina e deve essere favorito il ricambio di aria in modo naturale (laddove possibile) non può essere azionata la funzione di ricircolo. Se il cliente si alza dal tavolo deve indossare la mascherina.

PARRUCCHIERI, ESTETISTI – Accesso su prenotazione. Su questa base si stabilisce un numero di persone tale da garantire la distanza di un metro. Se non possibile, si possono mettere barriere fisiche come plexiglass. Gli operatori devono sembre indossare la mascherina e la visiera protettiva, assicurando una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro. Areare frequentemente il locale, possibilmente in modo naturale. NO uso sauna, bagno turco, vasca idromassaggio.

NEGOZI – Misure comuni. Un metro sempre di separazione tra tutti: tra i gestori, i commessi e i clienti del negozio, ampia igienizzazione. Quando si vendono capi di abbigliamento (vestiti, scarpe) si mettono a disposizione dei guanti monouso per poter toccare la merce. Deve essere favorito il ricambio d’aria (vedi parrucchieri)

Commercio al dettaglio su aree pubbliche- Per il mercato del 23 hanno già previsto a Castelfiorentino le metrature di cui vi daremo i dettagli nei prossimi giorni. Accessi regolamentati per i banchi, uso guanti usa e getta e dei sistemi di igienizzazione, mascherine per operatori e clienti. Ai Comuni spetta di definire le idonee misure logistiche per favorire gli accessi scaglionati e garantire il distanziamento di almeno un metro.

Palestre (dal 25 maggio) – Organizzazione attività e pianificazione della presenza delle persone. Le distanze sono di un metro (se non si fa attività) mentre si fa attività fisica le misure di distanziamento sono di DUE METRI. In palestra gli indumenti devono essere depositati all’interno delle borse.

Strutture ricettive – Oltre alle misure restrittive che sono previste anche per altre attività, gli ospiti devono indossare le mascherine. Ogni oggetto che viene fornito dalla struttura all’ospite deve essere sanificato ogni volta

Uffici aperti al pubblico – Stesse misure dei negozi aperti al pubblico (accesso tuttavia su appuntamento). Anche per quanto riguarda musei, archivi e biblioteche i visitatori dovranno pianificare il loro accesso. Ascensori riservati solo alle persone con disabilità motoria.

Tutte queste misure dovranno essere inserite in una ordinanza della Regione Toscana emanata nella giornata di oggi (domenica 17 maggio).

Situazione contagi – Tendenza degli attualmente positivi in calo, anche in Toscana. In provincia di Firenze, 17 casi in più. Nell’Empolese Valdelsa: zero casi in più.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa