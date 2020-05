Riapre il mercato di Castelfranco, apertura per 320 persone

Domani, lunedì, il mercato di Castelfranco di Sotto si svolgerà con i banchi di tutte le categorie merceologiche nel rispetto del protocollo sulla sicurezza delle attività economiche approvato dalla conferenza stato regioni.

Spiega il sindaco Gabriele Toti: "Come avevo già detto, un obiettivo era farlo partire da subito nel rispetto degli standard di sicurezza. È stata un avera e propria corsa da quando sono uscite le linee guida venerdi scorso alle 23. Ci siamo messi al lavoro a tempo record per proporre una soluzione che rispettasse i protocolli riducendo lo spazio di fronte ai banchi per avere più aree a disposizione del pubblico.

In sostanza abbiamo provato a tradurre in elemento di concretezza quelle linee guida, pur in un quadro di totale incertezza con firma del dpcm solo oggi pomeriggio e subito dopo la conseguente ordinanza regionale.

Ci saranno due varchi di ingresso in piazza XX Settembre all'ingresso di corso Bertoncini e l'uscita sarà in prossimità dell'incrocio con via De Gasperi (nei pressi della Misericordia). All'interno ci saranno percorsi obbligati con lo scopo proprio di evitare assembramenti. Personale delle associazioni di volontariato supporterà queste fasi. Una parte della piazza sarà transennata. In totale potranno entrare nella area del mercato 320 persone: 3 persone a banco.

Siamo chiamati ad una prova si responsabilità che ci riguarda tutti. Il comune che organizza, gli ambulanti, le persone che interverranno. Non potrà essere come sempre: occorre andare con molta sicurezza. Se ci saranno delle file andranno fatte nel rispetto della distanza interpersonale. Chiedo anche comprensione se ci sarà qualcosa che non va. Anzi ci sarà sicuramente: me ne scuso in anticipo. Evitiamo polemiche. Se avete suggerimenti contattatemi: ne terremo di conto per poter migliorare. Abbiamo provato in poche ore ad allestire nel rispetto delle norme di sicurezza. Partecipiamo e facciamo lavorare le persone che non lavorano da mesi e magari, prima passiamo a prendere un caffè dai bar del paese. Sarebbe già un bel segnale!"