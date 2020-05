Simula rapina e sequestro, ma è tutto inventato: denunciato 35enne

Si era presentato al pronto soccorso di Pescia un 35enne residente a Montecatini affermando di essere stato rapinato, sequestrato e drogato. I sanitari avevano quindi avvertito immediatamente i Carabinieri della Stazione di Pescia a cui l’uomo aveva confermato che nella precedente nottata due individui, minacciandolo con una pistola, lo sequestravano portandolo da Montecatini a Ponte Buggianese ove lo avevano costretto a prelevare 500 euro da un bancomat ed infine, dopo averlo drogato facendoli bere un liquido sconosciuto, lo avevano abbandonato nella sua macchina in località Alberghi di Pescia.

I militari avevano avviato tempestivi riscontri (controllo celle attivate dal telefono dl soggetto, telecamere cittadine e telecamere del bancomat) trovando notevoli discordanze con quanto affermato dall’uomo che, alle contestazioni, è crollato ed ha ammesso di essersi inventato tutto per giustificare ai propri famigliari l’assenza notturna ed il suo malore, dovuti in realtà all’assunzione di sostanze stupefacenti, e venendo così denunciato per simulazione di reato, art.367 c.p. che prevede una pena fino a tre anni di carcere.