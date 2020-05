"Torchia ora punta a suolo pubblico, ma aveva bocciato nostra proposta biennale"

"Grottesco che il sindaco Torchia sbandieri la presunta prontezza del comune di Vinci a recepire l'utilizzo del suolo pubblico gratuito previsto dal decreto. Grottesco proprio perché avevano bocciato la nostra proposta nello scorso consiglio comunale, dove chiedevamo di darlo a titolo gratuito per gli anni 2020/2021".

Questo quanto dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Scipioni per Vinci.

"L'atteggiamento in quell'occasione fu la palese riprova della mancanza di visione politica, da parte dell'amministrazione. Ora Torchia è l'esatto specchio di quello che è il Partito Democratico. Indecisione, strategie altalenanti, ripensamenti con continui, tutti sintomi emblematici di totale mancanza di prospettiva.

Quel giorno furono bocciate anche le nostre proposte di eliminare la tassa di soggiorno per l’anno 2020, l'Imu per il 2020 e la sua riduzione per gli anni successivi per i proprietari che volevano consentire a commercianti e artigiani di ricontrattare a ribasso l’affitto, la sospensione del’IMU su terreni edificabili per il 2020. Tutte misure che volevano solo cercare di salvare i nostri esercenti e tutelare il risparmio. Ora il sindaco rivendica quello che non voleva fare, solo perché glielo ha imposto il governo".

Fonte: Gruppo Scipioni per Vinci