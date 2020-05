Un 82enne aretino ma residente a Montale è rimasto infortunato in un incidente sul lavoro nei suoi camp nei pressi di via Risorgomento. È rimasto con le gambe sotto il trattore. Per fortuna non ci sono state fratture e il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice giallo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118.