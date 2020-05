Uccide il fratello a Chiesina Uzzanese, arrestato 68enne

Un 68enne di Chiesina Uzzanese è stato arrestato dopo aver ferito a morte il fratello 56enne di Pescia questo pomeriggio a Chiesina Uzzanese. I due avrebbero cominciato a discutere in una casa colonica alla periferia della città, in via di Pietreto, per dissidi familiari. Durante la lite è spuntato un coltello ed è scattato il ferimento. I carabinieri di Ponte Buggianese sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo. I militari sono intervenuti alle 19, la vittima è morta un'ora dopo.