Una litografia per la Rsa di Fucecchio donata dal Round Table

L’associazione Round Table 76 San Miniato-Fucecchio ha donato all’RSA Le Vele una litografia dell’artista fucecchiese Marco Puccinelli.

L’opera, dall'evocativo titolo “Speranza di un mondo migliore” è stata donata come segno di vicinanza all’RSA Le Vele di Fucecchio, oltre che come auspicio che l'emergenza sanitaria finisca presto e che la nostra vita possa riprendere come, anzi, in maniera migliore, di prima. A consegnare l'opera ieri erano presenti il Presidente di Round Table 76, Paolo Bartali, e il Direttore dell’RSA Le Vele, Francesco Fariello.

“Questa bellissima opera – dice il direttore Fariello – avrà uno spazio d'onore all’interno dei locali della struttura. Ringraziamo l'associazione e l'artista per questo dono”.

"Ancora una volta - aggiunge il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli - questa associazione di giovani si distingue sul territorio di Fucecchio. Mi fa piacere che si siano rivolti alla nostra RSA, un luogo a cui tutti noi teniamo particolarmente. Ho un bellissimo ricordo dell'incontro che abbiamo avuto in occasione della loro cospicua donazione quando, in pieno lockdown, incontrammo i medici e gli operatori dell'ospedale San Pietro Igneo. Conobbi Round Table a settembre dell'anno scorso, in occasione dell'iniziativa Puliamo il Mondo, e da allora abbiamo avuto modo di ritrovarsi sempre per iniziative di solidarietà. Spero di fare ancora tante cose insieme".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa