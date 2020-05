Un autocarro ha preso fuoco la scorsa notte nel parcheggio di una cooperativa di noleggio veicoli per trasporto merci a Firenze, all'Osmannoro, in via Curzio Malaparte. Sul posto polizia e vigili del fuoco. L'incendio è stato ferrato prima che le fiamme raggiungessero gli altri veicoli in sosta. Dai primi accertamenti, si tratterebbe di un rogo di origine dolosa.