Avrebbero rubato all'anziana assistita abiti e gioielli per 30mila euro di valore. Una coppia, lui 53 anni e lei 42, originaria delle Filippine è stata denunciata dai carabinieri per furto aggravato. I due avrebbero accumulato il bottino sottraendo poco per volta gli oggetti. La refurtiva poi è stata rinvenuta nella depandance della casa dell'anziana, un appartamento dove la coppia viveva.