Ecco chi effettua consegne a domicilio contactless a Poggibonsi e Colle

La consegna a domicilio è una vera comodità. Una volta che la provi, non puoi più farne a meno, specialmente quando è gratis. Ecco tutte le attività commerciali che offrono il servizio di consegna contactless nella zona di Poggibonsi e Colle di Valdelsa.

Consegne contactless per pagare in sicurezza quando si ordina a domicilio

Con modalità contactless intendiamo senza alcun contatto. In pratica, i pagamenti avvengono online, mentre le buste vengono posate a terra davanti la porta di casa. In questo modo, né i fattorini né chi ordina corre alcun rischio di contatto-contagio.

Dunque, per ordinare in piena sicurezza, puoi scegliere di pagare direttamente online. In questo modo, il fattorino lascerà direttamente davanti la porta di casa i sacchetti contenenti i prodotti da te ordinati. Solo così eviterai ogni forma di contatto, dunque eliminerai ogni rischio.

Per pagare direttamente online e usufruire della consegna contactless, puoi scaricare l’App Valdelsa a Domicilio. La trovi facilmente nei motori di ricerca Google Play ed App Store ed è gratuita.

Dopo averla scaricata, potrai cominciare ad ordinare da qualunque delle attività commerciali qui sotto elencate, quando e come vorrai, naturalmente nelle fasce orarie di apertura indicate per ciascun negozio.

Ecco un elenco di tutte le attività che effettuano questa modalità di consegna a Poggibonsi e Colle di Valdelsa:

ARTIGIANA PIZZERIA TRATTORIA

Vivi l’esperienza della pizza napoletana direttamente a casa tua, insieme ad una birra o un bicchiere di vino, concludendo con un dolce. Disponiamo anche di prodotti Gluten free.

· Consegna a domicilio: dal Lunedì al Sabato: 19.00-21.30 | Domenica chiuso

· Prodotti: Calzoni, Pizze, Dessert, Pizza Gluten Free, Bevande, Vini;

· Consegna GRATIS: su importi superiori a 50 euro.

BIO CON BRIO

Bio con Brio presenta una vasta gamma di prodotti alimentari Bio e Vegani valorizzando le aziende locali, thè, tisane e prodotti di cosmesi Italiana.

· Consegna a casa: Lunedì: 16.00 – 18.00 | da Martedì a Sabato: dalle 9.00 – 19.30 | Domenica Chiuso

· Prodotti: Alimentari, Cosmesi, Erboristeria, Prodotti sfusi, Idee regalo

· Consegna GRATIS: sull’acquisto due prodotti della cosmesi siciliana. Con l’acquisto di tre prodotti ricevi uno sconto del 10% oltre alla consegna gratuita.

BIO CON BRIO | IL RISTORANTE

Gustosi e innovativi piatti per tutti i palati. Consulta il Menù del giorno sempre fresco.

· Richiedi la consegna a domicilio: Lunedì: 16.00 – 20.00 | da Martedì a Sabato 9.00 – 18.00 | Domenica Chiuso.

CANTINE GUIDI

Cerchi il vino giusto per ogni occasione? Cantine Guidi fa al caso tuo. Disponiamo di una vasta scelta tra vini rossi e bianchi, per non dimenticare delle fantastiche confezioni regalo.

· Richiedi la consegna a domicilio: Lunedì – Venerdì: dalle 9.00 alle 18.30

· Prodotti: Vini, Confezioni regalo, Menù Degustazione;

· Consegna GRATIS: su importi superiori a 30 euro.

CONAD SUPERMERCATI

Spesa a domicilio? Da oggi buste pesanti della spesa e fardelli d’acqua comodamente a casa, senza più code e stress inutili.

· Richiedi la consegna a domicilio: Lunedì – Venerdì: dalle 9.00 alle 18.30.

CREARTE BELLE ARTI & HOBBY

Crearte belle arti & hobby dispone di una vasta gamma di materiale artistico e hobbystico.

· Ordina i tuoi prodotti a domicilio: Lunedì 16.00 – 19.30 | da Martedì a Sabato 9.00 – 13.00 e dalle 16.00 – 19.30 | Domenica Chiuso;

· Prodotti: Colori Acrilici, Colori ad olio, Pennelli, Vernici-Ausiliari.

FABBRICA DEI GUSTI

Assapora la cucina giapponese prima con la vista e poi con il palato, sarai così trasportato nella tradizione giapponese

· Richiedi la consegna di sushi a domicilio: Tutti i giorni dalle 19:00 alle 22:00

· Prodotti: Cucina giapponese, sushi;

· Consegna GRATIS: su importi uguali o superiori a 30 euro.

GELATERIA BUEKKE

Produzione giornaliera di Gustosi e cremosi gelati pronti da gustare in qualsiasi momento.

· Richiedi la consegna di gelato a domicilio: Tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00

· Prodotti: Gelato artigianale, vaschette di vari formati;

· Consegna GRATIS: su importi superiori a 50 euro.

IL GUSTO SECONDO ME

Gusta le prelibatezze preparate da Chef Aldo ed il suo team. Pasta fresca, secondi piatti, sughi e piatti speciali e inediti dello Chef. Ci sono anche dei favolosi Menù Degustazione a base di carne e pesce, in collaborazione con Cantine Guidi.

· Richiedi la consegna a domicilio: Tutti i giorni, dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 22.00

· Prodotti: Fritti, Tapas esclusive, Menù degustazione, Pizze, Panini Gourmet, Pasta fresca, Secondi, Sughi e Salse, Zuppe;

· Consegna GRATIS: su importi uguali o superiori a 50 euro.

I PAROLAI COCKTAIL BAR

Se ti dicessi che per gustare il tuo cocktail preferito ti basta riempire un bicchiere di ghiaccio ci crederesti? I parolai cocktail bar sono qui per riempire quel bicchiere con il tuo drink preferito.

· Ordina i tuoi cocktail a domicilio: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00

· Cocktail in bottiglia pronti da versare e gustare: Negroni, Negroni Special, Moscov Mule, Gin Tonic, Americano;

· Consegna GRATIS: consegna sempre gratuita più uno sconto del 10% su ogni ordine.

INNOCENTI WINE EXPERIENCE

Manca poco alla cena con gli amici e ti sei dimenticato il vino? Non ti preoccupare, ordina da Innocenti Wines, e ricevi il tuo vino preferito alla temperatura giusta, già pronto da bere.

· Ordina la tua bottiglia di vino a domicilio: Da Lunedì a Sabato dalle 10.00 alle 19.00 | Domenica Chiuso

· Prodotti: Vini freschi da bere subito rossi e bianchi, Vini per dessert, Vini rossi.

KOORI SUSHI

Koori sushi offre una vasta scelta di cucina giapponese, dandoti l’opportunità di assaporare i gusti e le tradizioni asiatiche.

· Ordina il tuo sushi a domicilio: Dal Martedì alla Domenica dalle 19.00 alle 22.00 | Lunedì Chiuso

· Prodotti: Sushi, cucina asiatica;

· Consegna GRATIS: su importi superiori a 50 euro;

LA BONA OSTERIA

Pizze bianche, classiche e le speciali, tutto questo lo trovi da La Bona Osteria e non scordarti di ordinare anche il dolce a domicilio.

· Ordina la pizza a domicilio: dal Mercoledì alla Domenica dalle 19.00 alle 22.00 | Lunedì e Martedì Chiusi

· Prodotti: Pizza, Dolci.

LE PERLE DI EDO

Le perle di Edo offre una vasta gamma di opportunità per coccolare il tuo bimbo da 0 a 36 mesi. Tutto quello che cerchi in un negozio di articolo di prima infanzia lo trovi qui: pannolini, abbigliamento, corredi di nascita, giocattoli e idee regalo.

· Ordina i tuoi articoli prima infanzia a domicilio: il Lunedì 16.00 – 19.00 | da Martedì a Sabato: 9.30 – 12.30 / 16.00 – 19.00 | Domenica Chiuso

· Prodotti: Abbigliamento bimbi, Articoli per la scuola, Corredo Nascita, Giocattoli, Regali, Pannolini anallergici della Happy;

· Consegna GRATIS: su importi uguali o superiori a 50 euro.

LUNA DI SATURNO

Assapora le prelibatezze della pizzeria-birroteca Luna di Saturno direttamente a casa tua. Pizza, fritti, tortillas, calzoni, persino pizza senza glutine.

· Ordina gustosa pizza e calzoni a domicilio a domicilio: dal Lunedì alla Domenica dalle 19.00 alle 22.00

· Prodotti: Pizze, Calzoni, Fritti, Tortillas, Birre, Pizza Gluten Free.

PIZZERIA DEL BORGACCIO

Gustati una pizza fragrante a lievitazione naturale, alimentata con lievito madre, fino a 72 ore, accompagnata da una delle numerose birre proposte. Pizzeria del Borgaccio, con la sua semplicità e raffinatezza, saprà conquistare il tuo palato.

· Ordina pizza a lievitazione naturale direttamente a casa: Tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00

· Prodotti: Pizze a lievitazione naturale, Pizze dolci, Tranci ripieni, Vini, Birre e Bevande.

SCEN

Prodotti per la salute, per il proprio benessere psico-fisico e per lo sport.

· Ordina a domicilio: Da lunedì a Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

· Prodotti: Allergia Nichel, Anti fatica, Anti virali, Apparato respiratorio, Articolazioni, Ciclo, Cioccolata gourmet, Circolazione sanguigna, Cistifellea Bile, Controllo Peso corporeo, Debolezza, Depurazione, Detox, Diarrea, Difese immunitarie, Digestione, Dolcificanti, Fegato, Infiammazioni, Influenza, Ipotensione, Mal di gola, Mal di testa, Omega-3, Prostata, Proteine- integratori, Regolarità intestinale, Sali minerali, Sistema nervoso, Sistema respiratorio, Integratori per lo sport, Stress, Superfood, Vie Urinarie, Vitalità longevità, Vitamine e Minerali;

· Consegna GRATIS: su importi superiori a 50 euro.

SEGRETO NAPOLETANO

Assapora e gustati ogni sfumatura del fragrante caffè napoletano. Miscele per ogni gusto e per ogni palato

· Ordina il tuo caffè a domicilio: il Lunedì 15.30 alle 19.30 | da Martedì a Sabato dalle 10.00 alle 12:00 e dalle 16.00 alle 19.00 | Domenica 16:00 – 19:30 (ogni seconda domenica del mese)

· Prodotti: Caffè in cialde, caffè in capsule, caffè in grani, caffè aromatizzati, Liquori, Vini, Dolciumi, Torroni, Confetti, Lievitati, Creme spalmabili, Macchine del caffè;

· Consegna GRATIS: su importi uguali o superiori a 60 euro.

TRATTORIA DELLA RANA

L’amore per la tradizione e il crescente interesse per altre culture si fondono con l’intento di offrire la tipicità e la ricchezza del territorio insieme alla scoperta di nuovi sapori.

· Ordina a domicilio: Martedì – Venerdì: dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 20:30 | Sabato: dalle 19:00 alle 21:00 | Domenica: dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 21:00

· Prodotti: Pizza, Antipasti, Primi piatti, Secondi piatti, Fritture;

· Consegna GRATIS: su importi superiori a 50 euro.

Ordini a domicilio al telefono o su WhatsApp per chi non è pratico di app e pagamenti online

Se sei poco pratico di app e pagamenti online, puoi sempre scegliere di contattare telefonicamente le attività commerciali da cui intendi ordinare a domicilio. I negozi, a loro volta, provvederanno ad inviare i fattorini direttamente presso il tuo domicilio.

In alternativa, puoi scegliere di contattare anche l’agenzia di Valdelsa a Domicilio, tramite WhatsApp (al 3348481423).

In entrambi i modi, potrai usufruire ugualmente del servizio di consegna a domicilio, ma attento a rispettare alcune regole. Infatti, per prevenire ogni eventuale forma di contagio, è bene adottare alcune precauzioni:

· Chiedi al tuo negoziante l’importo esatto dello scontrino così da preparare la somma di denaro in anticipo e lasciarla davanti la porta di casa, anche in un sacchetto;

· Consenti al fattorino di lasciare le buste fuori dall’uscio così da non farlo entrare in casa. Inoltre, attendi che sia andato via prima di ritirare le buste. Se si tratta di pizza fumante, e non vuoi mangiarla fredda, attendi almeno che si sia allontanato di 3-4 metri dalla porta di casa;

· Indossa sempre, precauzionalmente, guanti e mascherina (specialmente se non hai l’importo esatto dello scontrino e devi ricevere il resto da parte del fattorino). Così garantirai l’incolumità dei fattorini oltre che la tua.

Fonte: Ufficio stampa