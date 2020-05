Niente piscina per l'estate a Montespertoli: "Lavoriamo per il 2021"

Niente piscina a Montespertoli per l'estate 202o. A annunciarlo è Alessio Mugnaini, sindaco montespertolese: "Quest'anno a causa del lockdown e delle incertezze date dal Coronavirus, per il Comune di Montespertoli non è possibile aprire la piscina nei mesi di giugno, luglio e agosto e all'inizio di settembre. Senza risorse statali non possiamo".

Nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook Mugnaini ha spiegato che le ragioni sono principalmente due. Una riguarda la data della possibile riapertura e della fine dell'emergenza. La seconda, che forse è la più importante, è data dal contingentamento degli ingressi e, di conseguenza, da un aspetto economico.

"La vasca non è enorme, ma le regole dicono 7 persone al metro quadro. Per la nostra piscina significa 42 persone che possono fare il bagno tutti assieme. Considerate che la nostra piscina faceva registrare 5-600 ingressi, quindi 200 persone in piscina. Questo vuol dire ridurre gli incassi di un terzo o della metà, perderemmo più di centomila euro. Non possiamo neppure darla a un privato o a un'associazione del territorio con una perdita così ampia" ha detto.

Mugnaini non si è perso d'animo: "La nostra idea è sfruttare quest'anno per fare dei lavori e riaprire in grande stile nel 2021. Ci occuperemo di efficientamento energetico e miglioria complessiva della nostra piscina, magari trovando una gestione più duratura".