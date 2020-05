Cosap e Imu, Impegnarsi: "Che fa il Comune di Capraia e Limite?"

"A Fucecchio e Empoli l'hanno approvata, a Montelupo e Vinci sono vicini. Capraia e Limite dov'è?". Questo chiede l'opposizione riguardo l'annullamento di Cosap e Imu per gli esercizi commerciali.

Impegnarsi per Capraia e Limite aveva presentato una mozione e ora scrive: "Il comune di Capraia Limite dov'è e cosa fa? Noi abbiamo presentato una mozione con la quale si richiede l'annullamento per il 2020 della Cosap e dell' Imu per i nostri esercizi commerciali, in attesa della discussione nel prossimo consiglio comunale ci aspettiamo una doverosa convocazione di una commissione apposita o almeno una discussione sulle modalità".