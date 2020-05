Covid-19: a Pistoia deroga alle limitazioni orarie e ai giorni di chiusura di parrucchieri ed estetisti

Per parrucchieri ed estetisti è il momento di riprendere l'attività, nel rispetto di protocolli e linee guida predisposti per ridurre il rischio di contagio da Covid-19 (quindi sanificazioni, distanziamento sociale, obbligo della mascherina, divieto di assembramento).

Per agevolare la ripresa, con una specifica ordinanza, il Comune di Pistoia ha disposto la deroga alle limitazioni orarie e ai giorni di chiusura obbligatori previsti normalmente per le attività di acconciatori ed estetisti. Tale disposizione resterà valida per tutto il periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e fino al superamento delle problematiche conseguenti.

Il provvedimento è stato preso a seguito delle richieste presentate da una delezione di professionisti del settore e dalle associazioni di categoria.

In questo periodo di emergenza, quindi, con la ripresa delle attività, acconciatori ed estetisti possano organizzare orari e aperture in funzione delle nuove esigenze di gestione dei servizi per assicurare il distanziamento sociale e la sanificazione e pulizia dei locali, restando aperti con orario liberamente determinato e con obbligo di esporre l’orario di apertura al pubblico con apposito cartello, fermo restando il rispetto delle norme a tutela degli interessi pubblici quali quelli ambientali, di ordine pubblico, sicurezza, salute e quiete pubblica e delle disposizioni previste negli specifici contratti di lavoro.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa