Donne e lavoro, Francesca Vecchioni ospite de 'Le Acrobate'

Ultimo appuntamento con "Le Acrobate" - il ciclo di incontri online nato per raccontare storie di donne e lavoro ai tempi della quarantena.

Martedì 19 maggio, in diretta streaming sulla pagina facebook di Impact Hub Firenze (ore 21), sarà la volta di Francesca Vecchioni: giornalista, scrittrice, figlia del noto cantautore e presidente di Diversity, organizzazione no-profit impegnata a promuovere l’inclusione sociale e il benessere organizzativo attraverso attività di ricerca, formazione, monitoraggio, consulenza e advocacy.

Francesca Vecchioni è ideatrice dei Diversity Media Awards, che monitorano e premiano i media più inclusivi, e del Diversity Brand Summit, che identifica i brand considerati più inclusivi su tutte le aree della diversità, e ne misura il valore economico generato sulla base di una ricerca annuale consumer-based (Diversity Brand Index). È inoltre l'autrice del libro “Ti innamorerai senza pensare” (Mondadori Electa, 2015), ed è madre di due gemelle, avute con la ex compagna.

Con lei parleremo di complicate acrobazie familiari, ma anche di come nessuno di noi è davvero immune da pregiudizi e come è possibile riconoscerli e "smontarli" per una società davvero inclusiva.

Come ad ogni incontro, apriremo una piccola "finestra" su una realtà che sta facendo qualcosa per le donne o che ha sviluppato iniziative particolari per far fronte all'emergenza Coronavirus. In questo ultimo incontro ospiteremo quindi anche Flavia Brevi, rappresentante della rete Hella Network, rete di donne che lavorano nella comunicazione, che si propone di monitorare e scoraggiare l'uso di linguaggi, temi e contenuti sessisti e stereotipati nella comunicazione e nella pubblicità.

Recentemente, in occasione della Festa della Mamma, Hella Network ha lanciato una campagna che ha fatto molto parlare di sé e che tocca i temi più caldi dei rischi per la situazione lavorativa delle donne in questo particolare momento di crisi.

