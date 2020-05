Fase 2, riapre The Mall Firenze

Dal 18 maggio, The Mall Firenze e The Mall Sanremo aprono nuovamente le loro porte agli ospiti. L’accesso ai vari spazi sarà consentito solo con mascherina, nel rispetto delle distanze di sicurezza e di tutte le altre disposizioni a tutela della salute previste dalle autorità preposte. Inoltre, in tutti gli ambienti, periodicamente sanificati, saranno disponibili gel disinfettanti per i nostri ospiti. Segnaletiche aggiuntive ed una mappa dedicata, disponibile presso la Welcome Lounge e sul sito www.themall.it, garantiranno a tutti i visitatori una giornata piacevole e sicura. Gli esclusivi Outlet del Lusso potranno essere raggiunti comodamente con gli autobus diretti in partenza dal centro di Firenze e dal centro di Sanremo. Un viaggio in totale sicurezza: gel disinfettante a bordo, mascherine per chi ne è sprovvisto e distanziamento nei posti a sedere. Amore, bellezza e passione, elementi chiave del DNA di The Mall Luxury Outlets, renderanno ancora più speciale ogni momento per tutti gli ospiti, dando, ancora più di prima, l’opportunità di vivere un’esperienza di bellezza in tutte le sue forme.

Fonte: Ufficio Stampa