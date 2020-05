Festa dell'Europa 'a distanza' per il Fermi-Da Vinci

La consapevolezza del protrarsi delle misure di emergenza Covid19, ha imposto la necessità di dare continuità all’azione educativa e formativa della scuola anche in modalità non in presenza. L’obiettivo principale della Didattica a Distanza (DAD), per i docenti dell’ISS “Fermi-Da Vinci” è stato subito quello di mantenere un’interazione con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica in coerenza con le finalità educative e formative individuate nel PTOF dell’istituto.

Ecco un esempio molto significativo del grande impegno, da parte degli alunni e dei docenti, a organizzare e strutturare le attività didattiche a distanza, partecipando anche ad approfondimenti, molto significativi e formativi.

Il 7 maggio 2020 dalle 11.00 alle 14.00 gli alunni delle classi 5° A A.F.M. E 5° D S.I.A., dell’ ISS “Fermi-Da Vinci”, insieme con i loro docenti, hanno partecipato in diretta streaming all’evento “Festa dell’Europa 2020 - Scuole d'Italia, percorsi d'Europa” una Live Chat con studenti di tutte le scuole superiori ed eurodeputati per celebrare il 70° anniversario della Dichiarazione R. Schuman.

Un'occasione per ripercorrere le tappe fondamentali dell'integrazione europea e per conoscere più da vicino il lavoro nelle istituzioni UE in contemporanea con le numerose attività on line di tutti i cittadini, che con spirito di solidarietà, stanno aiutando la nostra Unione ad attraversare l’emergenza coronavirus.

E’ stata offerta agli alunni l'opportunità di confrontarsi direttamente con il lavoro nelle istituzioni europee organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dal Dipartimento per le Politiche Europee e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Skuola.net.

La videoconferenza ha ripercorso le origini dell’U.E. ed ha visto dialogare gli studenti con i deputati italiani al Parlamento europeo, che hanno risposto alle loro domande, illustrando il proprio lavoro all'interno delle istituzioni. Moltissimi i temi affrontati, ripercorrendo i principi della cooperazione europea.

"La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano."…. "mettendo in comune le produzioni di base e istituendo una nuova Alta Autorità, le cui decisioni saranno vincolanti per la Francia, la Germania e i paesi che vi aderiranno, costituirà il primo nucleo concreto di una Federazione europea indispensabile al mantenimento della pace".

Questi alcuni passi della dichiarazione del 9 maggio 1950 rilasciata a Parigi da Robert Schuman, Ministro francese degli Affari Esteri, in collaborazione con il suo amico e consigliere, Jean Monnet, danno un'idea dei propositi ambiziosi della stessa e la proposta di porre in essere una Istituzione europea sovrannazionale.

All’evento hanno partecipato Antonio Tajani, capo delegazione FI/PPE al Parlamento europeo, Presidente Commissione per gli Affari costituzionali e della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni del Parlamento europeo; Brando Benifei, Capo delegazione PD/SeD al Parlamento europeo; Nicola Danti, Capo delegazione Italia Viva/Renew Europe al Parlamento europeo; Carlo Fidanza, Capo delegazione FdI/ECR al Parlamento europeo; Tiziana Beghin, Capo delegazione M5S al Parlamento europeo; Matteo Adinolfi, Lega/ID che hanno dialogato e risposto alle richieste degli studenti, con particolare riferimento all’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19 nel mondo.

Ospiti d'eccezione gli artisti Stefano Fresi e Cristiana Polegri, a moderare l'evento Metis Di Meo, giornalista e conduttrice RAI, e Daniele Grassucci, Direttore e co-founder di Skuola.net.

Fonte: Iis 'Fermi-Da Vinci'