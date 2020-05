Incidente in A1 tra Incisa e Firenze Nord, un ferito. Code in diminuzione

Poco dopo le ore 15:20 circa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Nord in direzione di Firenze, per un incidente autonomo che visto coinvolto un mezzo pesante al km 305 e nel quale una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Il traffico è rimasto bloccato e si sono registrate code fino a 8km in direzione Firenze.

Chi era diretto verso Firenze, dopo essere uscito a Incisa Reggello, ha dovuto proseguire lungo la viabilità ordinaria sulla SS69 di Val D'Arno in direzione Pontassieve-Firenze e rientrare in A1 a Firenze Sud.

Poco prima delle ore 17:00, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Incisa-Reggello e Firenze Nord in direzione di Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo che ha visto coinvolto un mezzo pesante al km 305.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico scorre su tutte le corsie e si registrano 9km di coda, in diminuzione, in direzione Firenze, e 2km di coda, in diminuzione, in direzione di Roma.