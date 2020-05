L'autunno che ci aspetta, la terza settimana di Come Sarà

Storie, desideri e previsioni sull’autunno che ci aspetta

Una serie di incontri a cura di Pensavo Peccioli

Ospiti della terza settimana di programmazione saranno Lucia Annunziata, Michele Serra, Carlo Calenda, Franco Arminio e Pippo Civati

Da lunedì prossimo le dirette riprenderanno con nuovi ospiti.

Lunedì 18 maggio alle 18.30 Luca Sofri intervista Lucia Annunziata

Martedì 19 maggio alle 18.30 Giacomo Papi intervista Michele Serra

Mercoledì 20 maggio alle 18.30 Riccardo Luna intervista Carlo Calenda

Giovedì 21 maggio alle 18.30 Marianna Aprile intervista Franco Arminio

Venerdì 22 maggio alle 18.30 Chiara Alessi intervista Pippo Civati

Sarà possibile seguire le dirette sui seguenti canali:

Pagina Facebook di Pensavo Peccioli

Pagina Facebook di 11Lune

Canale Youtube della Fondazione Peccioliper

Sito de Il Post

Cosa sarà è organizzato dalla Fondazione Peccioliper – Fondazione del Comune di Peccioli e di Belvedere S.p.A. e in partnership con Il Post e la scuola di scrittura Belleville.

