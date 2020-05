Lavori pubblici per guardare oltre a Certaldo, ufficio tecnico sempre al lavoro

Dopo la rassegna dei cantieri in corso, appena ripartiti dopo il fermo causato dall’emergenza Coronavirus – oltre 4 milioni di euro di opere tra Casa della Salute, Costa Vecchia, campo di calcio sussidiario – l’amministrazione comunale fa ora il punto sulla progettazione in corso relativa al piano triennale 2020/2022 e in particolare a quelli appena approvati, che attendono ora di essere finanziati.

Sono stati da poco approvati due progetti definitivi ed esecutivi molto importanti: il miglioramento sismico della scuola primaria Iqbal Masih, che prevede un investimento di 970.000 euro; quello per l’accesso al ponte di Piazza dei Macelli, con l’ampliamento di tutto marciapiede con pendenze a norma per disabili, per un investimento di 450.000 euro. Sono poi in fase di avanzata progettazione i seguenti interventi: il miglioramento sismico, adeguamento statico e rifacimento impianti elettrici, di illuminazione e climatizzazione del municipio; la realizzazione dell'impianto di condizionamento e rifacimento impianti di illuminazione a led della biblioteca; la realizzazione impianto di condizionamento e ricambio aria uff. Scuola e cultura; l’intervento di miglioramento sismico della scuola media Boccaccio; l’intervento di realizzazione di una tribuna prefabbricata presso il campo sussidiario e il campo da calcio al Fiano; l’intervento di recupero e ristrutturazione locali torre del Rivellino da destinarsi ad attività artigianali; il miglioramento del microclima scuola materna Bruno Ciari (quest’ultimo già finanziato grazie alle economie del cantiere della ristrutturazione della stessa scuola); la manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica che prevede ampliamenti della rete in ben nove strade del paese. Ripartiranno anche la progettazione del restyling del centro urbano e la progettazione del nuovo bocciodromo di piazza Pertini.

“L’amministrazione comunale ha impegnato risorse nelle attività di progettazione – spiega il vicesindaco con delega al bilancio, Francesco Dei – così oggi, grazie agli incarichi professionali che avevamo assegnato, abbiamo a disposizione progetti esecutivi pronti per essere messi a gara una volta che avremo trovato i finanziamenti. I progetti approvati, così come quelli in fase di redazione, perseguono in modo unitario e coerente l’obiettivo di una Certaldo più inclusiva e competitiva, che rimane la nostra priorità a maggior ragione dopo questa emergenza: per una maggiore qualità della vita e dei servizi, per far le nostre imprese e per i nostri cittadini”.

