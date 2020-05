L'Outlet di Barberino del Mugello ha riaperto, Cgil Firenze chiede con quali protocolli di sicurezza

Nel centro commerciale Outlet di Barberino del Mugello, probabilmente la più grande realtà lavorativa del Mugello, lavorano diverse centinaia di persone e l‘afflusso dei clienti è tale per cui l‘attenzione alle norme di sicurezza deve essere massima.

Non avendo avuto comunicazioni ufficiale nei giorni scorsi, le categorie della Cgil di Filcams e Filctem avevano inviato una richiesta di incontro alla direzione del centro, al sindaco di Barberino e all‘azienda sanitaria del Mugello, essendo state contattate anche da alcune lavoratrici e lavoratori che chiedevano informazioni in merito ai protocolli di sicurezza per la ripartenza.

Vogliamo segnalare che nessuno dei soggetti interessati ci ha contattato e questo ci sembra un comportamento non corretto in una situazione delicata come quella attuale, nella quale ognuno ha diritto di svolgere il proprio ruolo nel perseguimento dell‘obiettivo principale che è quello della salute.

Vogliamo pertanto rinnovare la nostra disponibilità a confrontarci su tutti i temi che riguardano la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori, ma anche rispetto all‘impatto sociale che un afflusso di clienti consistente potrà generare sulla zona

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa