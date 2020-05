"Manca progetto per bambini da 0 a 3 anni": l'appello del sindaco Barnini

"C'è una mancanza per la Fase 2, la mancanza di un progetto per la fascia di età 0-3". La fatidica data del 18 maggio, con la riapertura di buona parte delle attività commerciali per il territorio italiano, non ha soddisfatto per intero il sindaco di Empoli Brenda Barnini. In un videomessaggio ai cittadini, Barnini spiega che a Empoli "avevamo provare a lavorare per progetti pronti a partire nei nidi anche nei mesi estivi. Il governo non lo ha consentito, dal 15 giugno potranno ripartire invece i centri estivi ma per la fascia di bambini dai 3 anni in su". L'appello lanciato dal sindaco di Empoli chiede un ripensamento: "Non buttiamo via tutta l'estate, diamo la possibilità anche ai più piccoli di fare delle esperienze di socializzazione in sicurezza. È importante per i bimbi, per le famiglie, per i servizi educativi. Sono sicura che torneremo a discutere su questo tema, anche il governo lo farà. I nostri bambini non possono più rimanere in attesa".