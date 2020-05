Mercato Empoli, FdI-Centrodestra: "Rinvio ingiustificato di un'altra settimana"

Il sindaco Brenda Barnini si prende un’altra settimana per organizzare il mercato settimanale del giovedì, dimostrando totale indifferenza e mancanza di rispetto verso le piccole imprese che ogni giovedì lavorano dietro i banchi della nostra città. - affermano Poggianti, Pavese e Di Rosa del gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli.

Sono ormai due mesi che la pandemia ci impone una riflessione su come riorganizzare la normalità, il sindaco Barnini pensa oggi, dopo la già decisione tardiva di riapertura per i generi alimentari di poche settimane fa, di dialogare con le associazioni di categoria per riaprire integralmente da giovedì 28 maggio.

Si segnala come il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, abbia disposto con ordinanza di domenica 17 maggio alle ore 21:00 la nuova organizzazione dei vari mercati rionali e quello generale delle Cascine senza procrastinare ulteriormente e consentire una riapertura simultanea del commercio ambulante e fisso.

Andrea Poggianti, Federico Pavese e Simona Di Rosa del gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli, così concludono:

“Un settore provato come il commercio merita un’immediata riapertura già dal mercato di giovedì 21 maggio, non certo un’Amministrazione comunale inefficiente che invece di garantire una concorrenza leale fra commercianti ambulanti e fissi si fa trovare impreparata ad un appuntamento annunciato.”

Fonte: Ufficio stampa