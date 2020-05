Muore bimbo di 8 anni, accertamenti sul tablet con cui giocava

È stato ritenuto un incidente domestico quello che ha portato alla morte di Jacopo Bacis, 8 anni, caduto dal terzo piano dell'appartamento in cui abitava con la famiglia in centro ad Arezzo. Non ci sono fascicoli d'inchiesta: il piccolo è precipitato da solo dalla sua camera da letto. È in corso una verifica sul tablet e sui giochi o programmi che il piccolo poteva aver utilizzato o scaricato prima del fatale volo. La famiglia ha consegnato l'oggetto alla squadra mobile. La salma è stata restituita alla famiglia senza autopsia, ma solo dopo un'ispezione cadaverica effettuata all'ospedale San Donato di Arezzo.