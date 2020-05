Musart Festival, evento rimandato al 2021

E’ rinviata a luglio 2021 l’edizione 2020 del Musart Festival, che avrebbe dovuto svolgersi il prossimo luglio in piazza della Santissima Annunziata a Firenze.

Il cartellone del festival rimarrà pressoché invariato. Confermati gli spettacoli di Roberto Bolle, LP, Goran Bregovic e Orchestra Galilei, Stefano Bollani, Edoardo Bennato e ORT, Rock The Opera vol. II, Fiorella Mannoia.

Il previsto concerto di Paul Weller sarà recuperato nei prossimi mesi in altro spazio, la data sarà comunicata quanto prima.

Unica eccezione, il concerto all’alba della pianista Rita Marcotulli che si svolgerà sabato 25 luglio (ore 4.45) prossimo nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Il posticipo si è reso necessario a seguito delle disposizioni governative per l’emergenza coronavirus.

Musart Festival 2021 si svolgerà dal 15 al 25 luglio in piazza della Santissima Annunziata a Firenze. Alcune date sono già confermate, altre in via di definizione. Di seguito il programma:

ROBERTO BOLLE and FRIENDS (previsto il 18/7/2020)

NUOVA DATA SABATO 17 LUGLIO 2021

EDOARDO BENNATO + ORT (16/7/2020)

NUOVA DATA LUNEDÌ 19 LUGLIO 2021

LP (15/7/2020)

NUOVA DATA DA DEFINIRE, NEL PERIODO 15/25 LUGLIO 2021

GORAN BREGOVIC (20/7/2020)

NUOVA DATA DA DEFINIRE, NEL PERIODO 15/25 LUGLIO 2021

STEFANO BOLLANI (21/7/2020)

NUOVA DATA DA DEFINIRE, NEL PERIODO 15/25 LUGLIO 2021

ROCK THE OPERA II (23/7/2020)

NUOVA DATA GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021

FIORELLA MANNOIA (24/7/2020)

NUOVA DATA VENERDÌ 23 LUGLIO 2021

Musart Festival 2020 è prodotto da associazione culturale Musart in co-organizzazione con Istituto degli Innocenti, nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Informazioni e aggiornamenti sul sito ufficiale www.musartfestival.it e sui canali social del festival.

Musart è il Festival che abbina grandi nomi dello spettacolo al fascino secolare di Firenze. Agli appuntamenti serali in piazza della Santissima Annunziata – nel cuore della città, a poche centinaia di metri dal Duomo - si aggiungono un foyer ricco di iniziative, in piazza Brunelleschi, e tanti eventi in altri spazi preziosi della città: incontri, visite a luoghi d’arte, mostre, docu-film e altri appuntamenti a ingresso gratuito.

