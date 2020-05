Parrucchierie altri servizi estetici: nessun limite alla loro apertura anche a Figline e Incisa Valdarno

Come stabilito dal DPCM e dall’Ordinanza regionale, da oggi anche a Figline e Incisa Valdarno i servizi estetici e di cura della persona possono riaprire al pubblico, adottando tutte le relative misure di prevenzione del contagio da Coronavirus.

È per questo che, a Figline e Incisa Valdarno, è stata appena emessa un’Ordinanza del Sindaco, che consente a estetisti, parrucchieri, tatuatori e in generale a chi offre servizi estetici di prolungare (senza limiti orari) la propria attività lavorativa, con la possibilità di saltare anche i giorni di chiusura settimanali.

“Come Amministrazione comunale – spiegano la sindaca Giulia Mugnai e il vicesindaco Enrico Buoncompagni, con delega alle Attività produttive – abbiamo pensato di andare incontro alle esigenze di questa categoria professionale che, dopo il lungo periodo di chiusura, si troverà penalizzata dalle misure di prevenzione del contagio, perché vedrà ridurre il numero di clienti che contemporaneamente possono usufruire dei loro servizi e che possono attendere il proprio turno all’interno del locale. Per questo motivo, nell’ottica di vedere dilazionare il più possibile prenotazioni e appuntamenti, abbiamo ritenuto opportuno consentire l’estensione degli orari e dei giorni di apertura dei loro locali. Sarà, quindi, libera scelta degli esercenti stabilire come organizzare l’apertura delle loro attività. Al momento l’Ordinanza ha valenza fino al 31 maggio, ma non escludiamo di prorogarla in linea con il quadro normativo di riferimento e con le esigenze del settore”.