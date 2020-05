Riaperture Vinci, parrucchieri ed estetisti aperti senza limiti

Con decreto del sindaco, l'Amministrazione comunale di Vinci concede a partire da oggi, lunedì 18 maggio 2020, ai servizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing la facoltà di ampliare l’orario e i giorni di apertura della propria attività. In particolare, fino al 31 ottobre 2020 parrucchieri, estetisti, tatuatori e piercer potranno rimanere aperti dal lunedì alla domenica senza limite di orari.

Si ricorda che l’apertura al pubblico costituisce una facoltà e non un obbligo e che l’orario di apertura deve essere reso noto in maniera ben visibile e comunicato alla propria clientela. Il servizio dovrà naturalmente rispettare tutte le norme di sicurezza stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia di emergenza da Covid-19.

“Con questo decreto sindacale abbiamo accolto le tante richieste degli operatori del settore - afferma l'assessore alle Attività produttive del Comune di Vinci, Paolo Frese - Riteniamo sia necessario consentire orari di apertura flessibili per permettere di recuperare il danno economico provocato dalla chiusura imposta dall’emergenza Coronavirus”.

