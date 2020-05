Riapre parzialmente la biblioteca di Pontedera

Da oggi lunedì 18 maggio 2020 la Biblioteca comunale G.Gronchi a Pontedera riattiverà il servizio di prestito, restituzione e informazione (preferibilmente, ma non esclusivamente, dietro prenotazione telefonica) nel rispetto di quanto previsto dal "Documento di indirizzo alle Reti documentarie locali per la riapertura di biblioteche e archivi in Toscana nella fase 2 dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Indicazioni operative e raccomandazioni", deliberato dalla Giunta Regionale Toscana, allegato al presente atto, sia per adulti che per i ragazzi. Resteranno per ora sospesi tutti gli altri servizi bibliotecari, ovvero, lettura libri in sede, lettura giornali e riviste, studio in sala, attività di promozione della lettura, eventi in auditorium, accesso ai computer in internet, accesso sala relax, postazione autoprestito e consultazione veloce e tutti i servizi di lettura animata e di ricerca dei per bambini e ragazzi, il pubblico non potrà scegliere i libri in autonomia e muoversi tra gli scaffali. In questa fase non si accetteranno donazioni.