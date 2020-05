Riaprono a Vinci le biblioteche, musei nei prossimi giorni

In virtù del Decreto Rilancio e dell'Ordinanza n. 57 da oggi, lunedì 18 maggio, riaprono le bibliotehce comunali di Vinci. Nello specifico, la Biblioteca Civica di via Fucini e la Biblioteca dei Ragazzi a Villa Reghini sono aperte solo per il servizio di prestito e restituzione con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19. Si ricorda che potranno essere prestati solo materiali presenti presso le sedi della biblioteca di Vinci, essendo al momento sospeso il prestito interbibliotecario.

Per quanto riguarda la Biblioteca Leonardiana, sarà aperta al pubblico per prestito, foto riproduzione e Document Delivery solo su appuntamento. Per eventuali richieste, si consiglia di inviare una email a bibliotecaleonardiana@comune.vinci.fi.it o di rivolgersi, negli orari di apertura, alle sedi della Biblioteca civica e della Biblioteca dei ragazzi.

"Gradualmente stiamo riaprendo le nostre sedi culturali, ponendo la sicurezza degli utenti al primo posto, secondo quanto previsto dalla legge e dalle linee guida ministeriali e regionali. Oggi iniziamo con le biblioteche - fa sapere il vicesindaco con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - anche se per il momento solo con la procedura legata al prestito e restituzione. Prevediamo comunque di aprire a breve anche i locali solitamente riservati allo studio e alla consultazione. Anche i nostri luoghi museali inizieranno a riaprire presto, in particolare comunicheremo, nei prossimi giorni, la riapertura del Museo Leonardiano e della Casa Natale. In più, sempre in riferimento ai servizi attivati dal Comune legati alla biblioteca, voglio sottolineare la buona riuscita e l'apprezzamento dell'iniziativa ‘La biblioteca a casa tua’ inerente il prestito a domicilio, con la quale abbiamo intercettato un'esigenza molto sentita nel territorio. A tal proposito, abbiamo deciso di mantenere il servizio, che continuerà a essere attivo per le persone impossibilitate per motivi fisici e di salute a raggiungere le nostre biblioteche”.

Per ciò che riguarda il prestito, il materiale richiesto sarà consegnato da un operatore all’ingresso della biblioteca. Il materiale prestato all’utente, una volta restituito alla biblioteca, non verrà ricollocato subito sugli scaffali. Prima di tornare tra gli altri volumi verrà isolato in un apposito contenitore e in una stanza isolata e adibita alla quarantena di libri e altri materiali prestati, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali per le biblioteche. Si prega l'utenza di non dimenticare l'uso della mascherina per recarsi nelle sedi bibliotecarie del Comune.

Infine, si informa che è possibile prenotare in anticipo il materiale desiderato, in modo da ridurre al massimo eventuali tempi di attesa. Per prenotazioni e/o ulteriori informazioni, utilizzare i seguenti contatti:

- Biblioteca Civica di Vinci

tel. 0571 933263

biblioteca@comune.vinci.fi.it

- Biblioteca dei Ragazzi - Sovigliana

tel. 0571 902292

bdr@comune.vinci.fi.it

- Biblioteca Leonardiana

tel. 0571 933250

bibliotecaleonardiana@comune.vinci.fi.it

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa