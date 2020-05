Riaprono Biblioteca San Giorgio, Forteguerriana e Archivio storico

La biblioteca San Giorgio, la biblioteca Forteguerriana e l'Archivio storico comunale riapriranno al pubblico da giovedì 21 maggio con l'orario consueto, nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio fissate dai protocolli regionali e nazionali, che stabiliscono norme molto precise sia per l'accesso all'interno delle strutture sia per il trattamento dei documenti rientrati dal prestito o consultati in sede dai lettori.

L'accesso alla biblioteca San Giorgio sarà limitato alle sole operazioni di restituzione e prestito, per un massimo di 240 persone giornaliere. L'accesso alla struttura è prenotabile da oggi, lunedì 18 maggio, dopo le ore 14, tramite l'uso di una piattaforma di prenotazione on-line.

Per indicazioni sull'uso della piattaforma, sulla prenotazione dei documenti e per altre informazioni, è attivo un servizio di assistenza telefonica lunedì 18 maggio dalle 14 alle 19, martedì e mercoledì dalle 9 alle 19. A partire dalla riapertura di giovedì 21, l'assistenza telefonica funzionerà durante l'orario di apertura al pubblico. I numeri da chiamare sono 0573 371718 (per adulti), 0573 371790 (per bambini e ragazzi), 0573 371600 (centralino).

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.sangiorgio.comune.pistoia.it, sulla pagina facebook della biblioteca e nella newsletter inviata a tutti gli iscritti.

Biblioteca Forteguerriana: disponibilità di 15 posti di consultazione e ricerca, da prenotare telefonicamente al numero 0573 371452. Lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 maggio è disponibile un servizio di assistenza telefonica dalle 9 alle 16. A partire dalla riapertura di giovedì 21, l'assistenza telefonica funzionerà durante l'apertura al pubblico.

Tutti i dettagli saranno resi noti attraverso il sito web www.forteguerriana.comune.pistoia.it, la pagina facebook della biblioteca e la newsletter inviata agli iscritti.

Archivio storico comunale: disponibilità di 2 posti di consultazione e ricerca (da ripartire in slot individuali di 40 minuti) da prenotare via e-mail archivio.storico@comune.pistoia.it. Tutti i dettagli saranno resi noti sulla pagina web dedicata all'archivio storico sul sito del Comune di Pistoia.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa