A Castelfranco il mercato riparte con la mascherina, Toti: "Obiettivo centrato"

Oggi, lunedì 18 maggio, per Castelfranco di Sotto non può essere un giorno come un altro. Per le vie del centro cittadino è ripartito il mercato settimanale con i banchi di tutte le categorie merceologiche. Dopo quella che il sindaco Gabriele Toti ha definito "una vera e propria corsa", Castelfranco ce l'ha fatta e ha ospitato di nuovo un appuntamento assente da mesi a causa dell'emergenza Coronavirus.

Decine di persone hanno ordinatamente preso il loro posto per le vie castelfranchesi e, armati di guanti e mascherine, sono tornate a far compere ai banchi. Le regole erano semplici: 3 persone a banco, al massimo, e un numero limite di 320 persone in tutto il mercato. Una situazione particolare in un momento particolare, ma tutto si è svolto al meglio. Presenti anche i volontari che hanno misurato la temperatura corporea ai presenti.

"Nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno elaborato concretamente un piano per poter avere il mercato così come lo vediamo. Sono state aumentate le aree a disposizione del pubblico, riducendo lo spazio a disposizione degli esercenti" ha detto Toti.

Sempre il sindaco castelfranchese: "L'obiettivo era quello di far ripartire il mercato, quest'obiettivo è stato centrato. Ringrazio le strutture comunali che hanno permesso tutto questo, dopo un confronto con rappresentanti di categoria e esercenti. Abbiamo permesso di lavorare a gente che non lavorava da alcuni mesi. Per Castelfranco è un messaggio importante".

"L'auspicio è che le persone possano vivere lo spazio e riscoprire le botteghe tradizionali. Spero che la gente possa tornare a vivere e far vivere il centro oggi e nei prossimi giorni. Bisogna riscoprire ciò che abbiamo più vicino" ha concluso.