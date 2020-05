Scontro auto-moto in via Lulli, codice rosso per il centauro

Avrebbe ignorato un stop investendo uno scooter. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 8 in via Lulli a Firenze. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale un'auto, condotta da un 64enne, stava percorrendo via Lulli quando all'altezza dell'incrocio con via Galliano non avreebbe rispettato l'obbligo di arresto allo stop investendo un scooter in transito in via Galliano. Lo scooterista, un 46enne, è stato portato in codice rosso ma cosciente all'ospedale. Via Lulli è stata chiusa fino alle 9.15 circa per le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa