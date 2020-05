Un 70enne si è ferito ieri, domenica 18 maggio, dopo essere caduto con il parapendio a Camaiore, in località Marignana. L'uomo si è impigliato tra le fronde di un albero, 'attutendo' l'impatto ed evitando una caduta a terra che poteva causare conseguenze ben più gravi. Il 70enne è stato soccorso con l'elicottero Pegaso e trasferito a Cisanello in codice giallo. Ad aiutarlo dei 'colleghi', in quanto l'uomo è un medico dell'ospedale Versilia di Camaiore.