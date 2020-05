Tpl Montespertoli, riparte la navetta centro-frazioni

Da martedì 19 maggio riparte il servizio di trasporto pubblico interno a Montespertoli. La navetta che collega le frazioni con il capoluogo ripartirà da martedì 19 Maggio.

Come di consueto la partenza avviene da Lucardo la mattina alle 7.45 poi Fornacette, San Pancrazio, Lucignano, San Quirico, Montegufoni, Baccaiano, con arrivo a Montespertoli alle 8.20 dopodichè continua il giro nelle frazioni per ritornare nel capoluogo per ben sette volte in tutta la mattinata del martedì e del venerdì. Nel pomeriggio del martedì stesso giro con partenza da Lucardo alle 15.

Sul mezzo è fatto obbligo di utilizzare la mascherina ed è consigliato l'uso dei guanti. Il costo del biglietto è di 1.30 € ed è possibile acquistarlo direttamente a bordo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa