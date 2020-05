Uccide il fratello a Chiesina, sul suo conto un tentato omicidio e il lancio di molotov

È stata una coltellata tra la spalla e il braccio sinistro a causare la morte di Giuliano Zari, portiere d'albergo di 56 anni ferito dal fratello Narciso. I soccorritori giunti in aiuto non hanno potuto rianimarlo, era in arresto cardiaco e il colpo è stato troppo forte. Su Narciso Zari, arrestato dai carabinieri di Ponte Buggianese nella sua abitazione, la stampa aveva già parlato anni fa. Risulta un tentato omicidio risalente al 1987 nei suoi confronti ed era stato arrestato per il lancio di una molotov sulla Firenze-Mare nel 1994. In quella occasione la polizia risalì a Zari, si legge sul quotidiano Il Tirreno, perché trovò nei pressi del luogo del lancio un sacchetto di plastica di un supermercato di zona. Parlando con gli addetti, fu facile risalire all'identità di chi aveva acquistato l'alcol per il lancio. A casa di Zari fu trovata una bottiglia di alcol uguale a quella lanciata sulla Firenze-Mare.