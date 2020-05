Va a correre e non torna a casa: storia a lieto fine per un 15enne

Un allarme dato in tarda serata per un giovane di Empoli allontanatosi da casa, che poi ha fatto ritorno spontaneamente all'una di notte. La comunità e le forze dell'ordine si erano già mobilitate ieri dopo la richiesta di aiuto della famiglia. Il 15enne era andato a correre alle 17 di domenica, senza fare più ritorno. Alle 18 era stato avvistato a Fibbiana di Montelupo Fiorentino, poi di lui nessuna traccia. Con sé non aveva il cellulare per potere mettersi in contatto con lui. Per cui sono state avviate le ricerche, facendo appello anche sui social network per quel ragazzo in tenuta sportiva. Sulle sue tracce anche la polizia del commissariato di Empoli. Poi in tarda notte la lieta notizia dal padre agli uomini guidati dal dirigente Francesco Zunino: il giovane era tornato a casa. Il motivo dell'allontanamento, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un diverbio con la madre.