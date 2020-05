Affitti Firenze, lieve aumento a fine 2019. Oltre 500 euro per un monolocale

Canoni di locazione in lieve aumento a Firenze nella seconda parte del 2019: 0,0% per i monolocali, +0,8% per i bilocali e +0,6% per i trilocali. Se si considerano gli ultimi 10 anni i canoni sono aumentati complessivamente dello 0,7%.

Canoni in leggero aumento nella macroarea Poggio Imperiale-Bandino dove la domanda è vivace e fino ad alcuni anni fa era difficile trovare offerta dal momento che molti immobili erano destinati all’affitto turistico. Adesso, diversi proprietari stanno tornando a praticare gli affitti transitori a studenti o a lavoratori fuori sede. Questo trend si registra nel quartiere di Puccini che si trova sulla traiettoria della tramvia che collega il centro storico della città con l’aeroporto e, di conseguenza, è strategico per chi volesse fare affitti turistici. Altro aspetto valutato positivamente dagli investitori è la vicinanza del Tribunale, delle facoltà universitarie di Novoli, dell’Ospedale di Careggi e del “Polimoda”. L’andamento del quartiere in questione ha inciso sulla crescita dei canoni della macroarea Novoli-Careggi.

A Firenze il taglio più affittato è il trilocale con il 32,9 % delle preferenze. Il 32,6% dei contratti stipulati attraverso le nostre agenzie riguarda lavoratori trasfertisti, il 14,3% studenti ed il 53,1% riguarda persone che decidono di andare in affitto per scelta oppure per motivi legati alla disponibilità economica. Il contratto più utilizzato è quello a canone libero con il 54,0% delle preferenze, i contratti a canone concordato sono al 14%, la restante parte sono contratti transitori.

Nella seconda parte del 2019 il canone medio di un monolocale si attesta su 525 € al mese, quello di un bilocale su 670 € al mese, mentre per i trilocali la spesa sale a 760 € al mese.

BILOCALI: variazione percentuale dei canoni di locazione

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-3,1 -1,4 -2,9 -3,0 -2,3 -1,1 +2,6 +3,8 +3,5 +1,6 +1,9

TRILOCALI: variazione percentuale dei canoni di locazione

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-2,0 -1,4 -2,8 -3,0 -3,0 -2,7 +1,8 +2,9 +3,9 +2,1 +1,6

Variazione percentuale dei canoni di locazione per macroarea (II sem 2019 su I sem 2019)

Macroarea Monolocali Bilocali Trilocali

Poggio Imperiale-Bandino 0,0 +3,8 +3,3

Isolotto 0,0 +4,2 -3,3

Novoli-Careggi 0,0 +1,2 +1,0

Campo di Marte 0,0 -0,8 +0,5