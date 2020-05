AIA, 10 nuovi arbitri dalla sezione di Pontedera

Il mondo Arbitrale della Valdera continua a muoversi nonostante quello calcistico sia fermo. Si è infatti tenuto Martedì 12 Maggio scorso l’esame online del secondo corso per Arbitri di calcio FIGC della stagione (in teoria) ancora in corso.

Le lezioni tecniche sono proseguite grazie agli strumenti informatici a cui oggi ormai ci siamo abituati e l’esame si è basato esclusivamente su domande teoriche orali, derogando al quiz ufficiale che prevede 20 domande tecniche che devono essere lette e a cui deve essere data una risposta su tre a scelta in circa 15 secondi (dipende ovviamente dalla lunghezza della domanda).

I nuovi 10 arbitri (9 ragazzi e 1 ragazza), tutti molto giovani, hanno superato l’esame di fronte al componente del Comitato Regionale Arbitri Toscana Marco Landucci (ex Osservatore Arbitrale di Serie A) e del Presidente Sezionale Paolo Monti, che, con la sua squadra di consiglieri, ha investito molte risorse nel reclutare i ragazzi e nel formarli per prepararli a dirigere la loro prima gara in tempi celeri. L’obbiettivo è quello di farsi trovare pronti per quando la difficile situazione che stiamo affrontando sarà migliorata. Un motivo in più per sperare che tutto torni alla normalità il prima possibile. Di seguito i nomi dei nuovi arbitri: Brendon Bitri (2002), Budriga Alexandru (2004), Carloni Elia (2000), Di Ruzza Gianluca (2005), Gabellieri Leonardo (2001), Inverso Emerson (2000), Menicagli Pietro (2000), Papaleo Raffaele (2000), Sassi Elisa (1999), Simoncini Alessio (2000).

Fonte: Ufficio stampa