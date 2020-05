Al via i lavori di recupero della Torre Malanima, a Vicopisano

Inizieranno mercoledì 20 maggio i lavori di recupero, da parte della Soprintendenza di Pisa, della Torre Malanima, una delle splendide "sentinelle" del borgo di Vicopisano, costruita tra l'XI e il XII secolo, situata in Via Lante poco distante da un'altra bella Torre, appena restaurata, che sarà aperta alle visite, quella dell'Orologio.

“Un’altra torre -dice il Sindaco Matteo Ferrucci -un’altra preziosa parte del nostro patrimonio artistico e culturale sarà recuperata dopo il Teatro di via Verdi, le mura, la Torre dell’Orologio, il Camminamento, la Botte e, speriamo, le Cateratte Ximeniane. Il valore economico dei lavori, realizzato dalla Soprintendenza di Pisa, è di 300.000 Euro - spiega il Sindaco- l’Amministrazione Comunale interverrà con 40.000 Euro per la pulizia e il recupero, soprattutto della parte dietro la Torre, migliorando anche il decoro urbano di Via Lante, antica strada del commercio vicarese dov'è situato anche il nostro ufficio turistico, all'interno della nostra Biblioteca Comunale Peppino Impastato. Una risposta agli operatori turistici, in questo momento particolarmente complesso."

“Il restauro di questa Torre medievale -aggiunge l’Assessora Franchi -è il proseguimento dei numerosi lavori fatti nel borgo in questi anni. Parlo da Amministratrice, ma anche anche da operatrice turistica, e sono pienamente consapevole delle notevoli complessità di questo periodo.

Credo, crediamo molto nel recupero del borgo, della cura della bellezza in ogni angolo. Ci contiamo e lavoriamo assiduamente affinché tornino i turisti, italiani e quando sarà possibile, anche stranieri. Non basterà questo, ma è una cosa, la bellezza e la sua tutela, che caratterizzano il nostro territorio, su cui puntare, sicuramente peculiare e importante.”

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa