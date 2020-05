Camera Commercio Prato, 165mila euro alle imprese per superare la crisi

Per aiutare le imprese a superare l’emergenza che ci ha colpiti la Camera di Commercio di Prato si attiva mettendo a disposizione delle aziende un fondo di 165.000 euro, con il bando Contributi digitali I4.0. Il bando ha il fine di finanziare progetti per l’acquisto di servizi di consulenza e/o formazione finalizzati all’implementazione di una o più tecnologie i4.0, nonché di beni e servizi strumentali, funzionali all’acquisto delle tecnologie digitali.

“In questo momento di crisi, legata all’emergenza sanitaria Covid-19, ricerca e innovazione non si fermano, anzi saranno la leva che aiuterà le imprese a rialzarsi da questa difficile situazione.” spiega Luca Giusti, Presidente della Camera di Commercio di Prato – “Lo sviluppo della digitalizzazione è un elemento di competitività per le imprese. Nasce da qui, l’intento della Camera di Commercio di Prato di aiutare le aziende con l’attivazione di un bando che garantisca contributi destinati allo sviluppo di servizi innovativi nell’ottica dell’impresa 4.0.”

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori. Queste aziende possono usufruire di un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 7.000 euro.

Per venire incontro alle esigenze delle aziende nel bando di quest’anno sono state ampliate le voci di spese ammissibili: il contributo potrà essere utilizzato anche per l’adozione di soluzioni di e-commerce, sistemi di smart working, programmi di digital marketing, sistemi di distanziamento, connettività a banda Ultralarga, soluzioni tecnologiche digitali per favorire forme di distanziamento legate all’emergenza sanitaria Covid-19 e altro ancora.

Altra novità è il nuovo limite minimo di investimento: l’importo minimo è sceso a 3.000 euro. Infine a differenza dello scorso anno sono venuti meno i limiti minimi e massimi tra spese di consulenza e investimento.

A partire dal 01/06/2020 e fino al 30/09/2020 le micro, piccole e medie imprese della provincia di Prato potranno presentare domanda per richiedere il contributo. L’istruttoria avverrà in ordine cronologico, fino ad esaurimento delle risorse.

Le domande possono essere presentate per progetti già conclusi oppure non ancora iniziati o in fase di realizzazione. In questo ultimo caso dalla data di comunicazione della concessione del contributo, l’impresa avrà 90 giorni di tempo per completare il progetto e presentarne la rendicontazione. Le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2020.

Ulteriori informazioni e modalità di presentazione delle domande sono consultabili sul sito della Camera di Commercio di Prato, www.po.camcom.it.

Fonte: Ufficio stampa