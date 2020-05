Cantiere nuova scuola Cerreto Guidi, sopralluogo del sindaco

Nei giorni scorsi è stato compiuto un sopralluogo sul cantiere della nuova scuola in Via Ildebrandino. Dopo il completamento del primo lotto, è prossimo al termine anche il secondo.

Come indicato dal direttore dei lavori, ingegner Stefano Torre, sono in via di conclusione le finiture per quanto riguarda le pareti verticali, le pavimentazioni, gli infissi e tutto il resto.

Le opere esterne sono a un ottimo punto, manca solo il manto di completamento della strada del parcheggio e del marciapiedi. Nelle prossime settimane è prevista la chiusura dei lavori per avviare poi la fase dei collaudi e delle certificazioni.

“È una delle opere pubbliche a cui teniamo maggiormente e il sopralluogo è servito per valutare lo stato di avanzamento dei lavori - commenta il sindaco Simona Rossetti -. Se non ci fosse stata l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria saremo alla conclusione. Ci aspetta un’estate di intenso lavoro per giungere al traguardo. Ridare un ambiente in sicurezza ai nostri ragazzi era una delle nostre priorità”.

L’ufficio tecnico e dei lavori pubblici, come sottolineato dall'ingegnere Sara Malatesti sta lavorando anche per le fasi successive con particolare riferimento al progetto per la fornitura degli arredi con una gara che partirà a breve.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa