Centri prelievi Aou Pisa: da domani, 20 maggio, si accede solo con prenotazione telefonica

Da domani, mercoledì 20 maggio, tutta l’attività di prelievo che afferisce al Laboratorio analisi nei presidi di Cisanello e Santa Chiara sarà erogata in sola prenotazione telefonica, in ottemperanza alle recenti disposizioni regionali sull'emergenza Covid-19 che prevedono, appunto, l’obbligo di prenotazione per tutte le attività ad accesso libero, fra cui i prelievi per gli esami ematochimici.

Si potrà prenotare esclusivamente tramite call center dedicato, telefonando al numero 050/992144 dalle 13 alle 18, dal lunedì al venerdì.

Sono stati previsti appuntamenti riservati ad alcune categorie, in particolare pazienti con richiesta urgente del medico, oncologici in previsione di chemioterapia e con allergia certificata al lattice.

Il ritiro referti, nei soli casi in cui l’utente non desideri la consegna telematica, verrà effettuato in orario pomeridiano nella fascia oraria dalle 14.30 alle 15.30, secondo le indicazioni che fornirà il personale del laboratorio al momento del prelievo.

Anche la consegna dei campioni (esami citologici, urinocoltura) verrà effettuata solo su prenotazione, con le stesse modalità dei prelievi, in una fascia pomeridiana dedicata dalle 13 alle 14.30.

Fonte: AOU Pisa