Chiama prima, gli uffici comunali riaprono a Montelupo

Inizia la fase 2 anche per gli uffici comunali. In questi 3 mesi sono stati aperti garantendo i servizi essenziali e indispensabili e rispondendo alle tante richieste di informazioni dei cittadini.

Da questa settimana saranno garantiti tutti i servizi; fatta eccezione per la riconsegna dei sacchi blu che ripartirà dal 3 giugno.

Vediamo nel dettaglio.

- CHIAMA PRIMA!

Per qualsiasi attività i cittadini sono invitati a telefonare ai numeri: 0571/9174 o 800219760.

L'ufficio unico risponde nei seguenti orari:

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.00 – 13.00

martedì e giovedì: 8.00 – 18.00

Sarà dato un appuntamento oppure saranno fornite indicazioni per svolgere pratiche on line.

In questo momento è ancora necessario un appuntamento per svolgere le diverse pratiche questo per garantire un servizio puntuale, veloce e per evitare ai cittadini di venire inutilmente in comune, rischiando di dover fare lunghe file.

- I sacchi blu saranno riconsegnati a partire dal 3 giugno. Anche in questo caso sarà necessario chiamare i numeri: 0571/9174 o 800219760

- Per quanto riguarda gli altri uffici per ora è necessario contattarli direttamente (tutti i numeri sono a disposizione sul sito del comune nella sezione uffici) e capire se la pratica può essere svolta per telefono o via telematica o se necessita di un appuntamento.

L'ottica con cui è pensata questa organizzazione è sempre e comunque quella di evitare assembramenti in spazi chiusi e consentire ai cittadini di svolgere più pratiche possibili da casa.

Per dubbi e richieste di informazioni è possibile anche scrivere a urp@comune.montelupo-fioretino.fi.it; per reclami e segnalazioni invitiamo i cittadini ad usare il form che è sul sito.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa