Cieffe Arredamenti riapre lo showroom di Castelfiorentino, Padroni: "Entusiasti di ripartire"

Lunedì 18 maggio 2020 CIEFFE Arredamenti ha riaperto al pubblico le porte del proprio showroom di Castelfiorentino, alla presenza del Sindaco Alessio Falorni.

Il sindaco ha scelto CIEFFE Arredamenti per festeggiare la ripresa delle attività commerciali. "È una data importante per l'intero territorio" ha dichiarato in una diretta sul proprio popolarissimo canale Facebook "e la dimostrazione che gli imprenditori dell'Empolese-Valdelsa non mollano. Tutti insieme possiamo ripartire dopo questo momento difficile."

Molti gli auguri pervenuti tra i commenti alla diretta: la ripartenza di oggi è vista come un segnale di ripresa per l'intera cittadinanza.

Carlo Padroni, Direttore di CIEFFE Arredamenti da oltre 20 anni, non nega che sia stata dura."Durante il lockdown abbiamo portato avanti vari progetti a distanza, grazie agli strumenti digitali, ma attendevamo con trepidazione di poter ristabilire il contatto con il nostro pubblico. Ogni arredatore innamorato del proprio lavoro sa quanto sia importante incontrare le persone e poterle guidare attraverso lo showroom alla scoperta di tutte le possibilità legate alla progettazione. Siamo entusiasti di ripartire. Possiamo garantire un livello di sanificazione totale e siamo sicuri di poter accogliere il nostro pubblico in tutta sicurezza, mettendo a disposizione gel igienizzante, guanti e mascherine."

I visitatori potranno muoversi all'interno di uno spazio di oltre 1.000 mq in interni e di oltre 2.000 mq in esterni per la sezione outdoor: una superficie così ampia da consentire la massima mobilità anche nel rispetto del distanziamento fisico necessario alla prevenzione del contagio. Tra le molte novità, gli ospiti potranno trovare un allestimento costantemente aggiornato a pochi chilometri dalla propria casa e un'ampia proposta di oggettistica, per una visita piacevole che sarà Asupportata in ogni momento da uno staff attento e preparato.