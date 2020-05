Continuano le piogge in Toscana, esteso il codice giallo

Si estende a tutta la Toscana il codice giallo per piogge e temporali emesso ieri dalla Sala operativa unificata e valido fino alla mezzanotte di stasera, martedì 19 maggio. Nel pomeriggio di oggi, martedì, sono previste piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente anche forte più probabili sulle zone centro-settentrionali della regione. Domani, mercoledì, nottetempo e prima parte della giornata, ancora rovesci, isolati o sparsi, in attenuazione dal pomeriggio quando tenderanno a isolarsi in Appennino e zone meridionali della regione. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana