Due giorni di mobilitazione delle scuole paritarie, l'appello dei genitori delle Calesanziane Firenze

Iniziata la mobilitazione di due giorni per le scuole paritaria di tutta Italia. L'Istituto Suore Calesanziane, storica scuola paritaria fiorentina, ha aderito alla mobilitazione interrompendo la didattica per questi due giorni e per l'occasione ha realizzato con i bambini un video per il Ministro e tutti i Parlamentari per sensibilizzarli sulla protesta. I disegni sono stati poi appesi come striscioni alla scuola per sensibilizzare tutti anche il quartiere e la città.

Non sono stati scelti questi due giorni a caso: oggi infatti in commissione cultura alla Camera iniziano ad esaminare il decreto, e le scuole paritarie insieme alle loro famiglie, attraverso tam tam telematico e scioperi didattici, chiedono risorse anche per loro scuole.

"Il Decreto "Rilancio" - dichiara Stefania Vivoli portavoce dei genitori e rappresentante del Consiglio d'Istituto Suore Calesanziane"- ha stanziato 1 MILIARDO e 500 MILIONI per la messa in sicurezza e sanificazione degli edifici pubblici scolastici statali, ma ha completamente ignorato le scuole paritarie. Le nostre scuole in Toscana sono una realtà importante, che in questi anni stanno incontrando sempre maggiori difficoltà economiche. Il contributo dello Stato è irrisorio e le sole rette non bastano a coprire le spese, con il COVID,inoltre, la nostra scuola si troverà ad affrontare spese impreviste e dovrà condividerle con le famiglie, già provate dalla crisi. Come faremo? #Noi NONSiamoINVISIBILI. I nostri bambini hanno diritto di tornare alla loro scuola, che tra l'altro amano come dimostra il video realizzato con i loro disegni.

Se oggi passate in via CentoStelle troverete anche una lunga fila di disegni appesi alla nostra scuola: i colori dei bambini sono la nostra voce.

L'appello dei genitori dell'Istituto è questo: L'emergenza Covid mette a dura prova le nostre scuole, lo Stato contribuisca ai costi di sanificazione e alla messa in sicurezza. Ci appelliamo a tutte le forze politiche, al Ministro e a tutte le Istituzioni, dal Comune alla Regione, perché non ci ignorino e venga previsto un contributo anche per le nostre scuole in modo da non gravare ulteriormente sulle famiglie.

IL VIDEO CHE LA SCUOLA INVIERÀ AL MINISTRO, IL SINDACO ED IL PARLAMENTO

Fonte: I genitori della Scuola Istituto Suore Calesanziane Firenze